بالصور.. وزير الاقتصاد والتخطيط يزور دارة الملك عبدالعزيز

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قام معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم بزيارة لدارة الملك عبدالعزيز، يوم أمس الخميس ١٤٤٣/٤/٢٠هـ، حيث كان في استقباله معالي أمين عام الدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وتأتي الزيارة تتويجًا للتعاون المشترك بين الجانبين في المجال التوثيقي، وإيمانًا منها بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها الدارة، والمواد العلمية التي ستوفرها لها في مجال أعمال التوثيق لتاريخ الاقتصاد الوطني والوزارة، في ظل حرصها واهتمامها بدورها المحوري في مجال الاقتصاد والتخطيط.

وقام معاليه بجولة في قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية، وقصر المربع التاريخي، كما اطلع على الإمكانات العلمية والتقنية المتاحة في إدارة الحفظ والإتاحة، وأوعية الحفظ المختلفة لجميع أشكال المصادر التاريخية.

عقد بعد ذلك اجتماع جمع معاليه ومعالي أمين عام الدارة المكلف وعدد من مسؤولي الدارة، حيث جرى استعراض مجالات متنوعة للتعاون المشترك بين الطرفين، وأساليب تنفيذ هذه الرؤى والمبادرات.