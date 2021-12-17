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انطلاق بطولة الهوكي المفتوحة الثالثة في الرياض

انطلاق بطولة الهوكي المفتوحة الثالثة في الرياض

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انطلاق بطولة الهوكي المفتوحة الثالثة في الرياض

انطلاق بطولة الهوكي المفتوحة الثالثة في الرياض
https://almnatiq.net/?p=1086658
المناطق_الرياض

انطلقت اليوم، البطولة المفتوحة الثالثة للهوكي على ملاعب نادي الرياض، وتستمر لمدة يومين.

وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد السعودي للهوكي، بمشاركة عدد من الفرق، يمثلها ٦٦ لاعباً من مختلف مناطق المملكة.

وتعد البطولة الثالثة للهوكي على مستوى السعودية، بعد نجاح البطولة الأولى التي أقيمت في الدمام في سبتمبر الماضي إلى جانب البطولة الثانية التي نظمت في محافظة جدة خلال أكتوبر الماضي وتوج بكأسيها فريق نقي.

من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي للهوكي المهندس محمد المنديل حرص الاتحاد على تنظيم مثل هذه البطولات التي يسعى من خلالها إلى التعريف باللعبة عبر إقامتها في عدد من مناطق المملكة ونشر ثقافتها بالشكل الذي يتواكب مع ما تحظى به الرياضات السعودية من تطور يوافق الرؤية المستقبلية.

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