إصابات كورونا في القارة الأفريقية تتجاوز 9 ملايين إصابة

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أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بلوغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 9 ملايين و33 ألفًا و788 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان اليوم : إن عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة ارتفع في نفس التاريخ إلى 225 ألفًا و489 حالة ، فيما بلغت حالات التعافي 8 ملايين و265 ألفًا و327 حالة.

وأضاف أن 12 بلدًا أفريقيًا تأثر بالموجة الرابعة, من بينها أربعة بلدان قد تظهر علامات أكثر خطورة للعدوى ، مشيرا إلى أن جنوب القارة الأفريقية يعد المنطقة الأكثر تضررا يليها شمال أفريقيا ثم شرقها ثم منطقة وسط أفريقيا.