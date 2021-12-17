مجلس الوزراء يوافق على تعديل مادة بلائحة المدارس الأهلية تتعلق برياض الأطفال وذوي الإعاقة

وافق مجلس الوزراء على تعديل إحدى مواد لائحة تنظيم المدارس الأهلية، بحيث تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، باستثناء رياض الأطفال، والطلاب ذوي الإعاقة.
تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8 /1395هـ، لتكون بالنص الآتي: «أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
2- الطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن.
ب- ألا يتجاوز عمر الطالب (12) سنة أثناء الدراسة في المرحلة.
ج– أن يلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول خاصة غير مختلطة.
التعليقات (٠) اضف تعليق