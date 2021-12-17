“السباحة” ينال جائزة “الاتحاد المتطور لعام 2021م”

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منحت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية جائزة “الاتحاد المتطور لعام 2021م” للاتحاد السعودي للسباحة، وذلك نظير ما قدمه من عمل وجهد مميز بتفعيل البطولات والأنشطة الأسبوعية في اللعبة التي تمكنت من تحفيز آلاف الممارسين الجدد لرياضة السباحة في مناطق المملكة كافة.

وقدم سمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الجائزة إلى الاتحاد السعودي للسباحة نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة، واستلمها ممثلاً الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد السعودي للسباحة قاسم الزهير، والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله اليامي.