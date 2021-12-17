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الكشف عن إصابة العشرات بـ”أوميكرون” في بلد عربي

الكشف عن إصابة العشرات بـ”أوميكرون” في بلد عربي
https://almnatiq.net/?p=1086686
المناطق_متابعات

كشفت  السلطات الصحية في لبنان، عن إصابة أكثر من 60 شخصًا بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، مؤكدة وجود حالات إصابة كثيرة في البلاد.

وأوضح مختبر تشخيص كورونا في الجامعة اللبنانية، أن تم تسجيل نحو 60 إصابة مؤكدة بـ”أوميكرون” مطالبًا بضرورة تلقى اللقاحات مع التزام الإجراءات الوقائية لتفادي كارثة مقبلة، حسب “روسيا اليوم”.

وأضاف في بيان له أن الباحثين في مختبر تشخيص كورونا التابع لكلية العلوم بالجامعة، كشفوا عن وجود أول حالتين مصابتين بالمتغير “أوميكرون”، مطلع الشهر الجاري، وأنه تم تأكيدهما عبر تقنية الـPCR المطورة.

وأشار المختبر إلى أن الباحثين اكتشفوا ارتفاع عدد إصابات “أوميكرون” ليبلغ ستين إصابة مؤكدة، لوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي من دول أفريقية عدة ومن إسبانيا ودبي والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الباحثون وجود عدد كبير من حالات الإصابة بالسلالة الجديدة، قيد التحقق في عموم البلاد.

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