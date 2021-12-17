“حتى لا تحدث كارثة”.. استشاري يوجه نصيحة هامة قبل إجراء عمليات التجميل (فيديو)

المناطق ـ متابعات

كثرت في الآونة الأخيرة الإعلانات التي تروج لـ عمليات شفط الدهون، والتجميل، وهو ما قد ينتج عنه مضاعفات خطيرة تضر بصحة الإنسان.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور محمد القحطاني استشاري جراحة التجمل، من إجراء عمليات نحت الجسم وشفط الدهون، دون اتباع عدد من الإجراءات، أبرزها التأكد من تخصص الطبيب، وما إذا كان جراح تجميل من عدمه.

وشدد القحطاني، في تصريحات لـ الإخبارية، أنه يجب التأكد من أن الطاقم الطبي المرافق للطبيب أيضا متخصص في عمليات التجميل، وأن يكون المستشفى مخصصا لذلك بحيث إذ حدثت مضاعفات يتم علاجها على الفور.