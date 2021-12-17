“حتى لا تحدث كارثة”.. استشاري يوجه نصيحة هامة قبل إجراء عمليات التجميل (فيديو)

كثرت في الآونة الأخيرة الإعلانات التي تروج لـ عمليات شفط الدهون، والتجميل، وهو ما قد ينتج عنه مضاعفات خطيرة تضر بصحة الإنسان.
وفي هذا السياق، حذر الدكتور محمد القحطاني استشاري جراحة التجمل، من إجراء عمليات نحت الجسم وشفط الدهون، دون اتباع عدد من الإجراءات، أبرزها التأكد من تخصص الطبيب، وما إذا كان جراح تجميل من عدمه.
وشدد القحطاني، في تصريحات لـ الإخبارية، أنه يجب التأكد من أن الطاقم الطبي المرافق للطبيب أيضا متخصص في عمليات التجميل، وأن يكون المستشفى مخصصا لذلك بحيث إذ حدثت مضاعفات يتم علاجها على الفور.
فيديو | استشاري جراحة التجميل لـ #نشرة_النهار:
قبل إجراء عمليات نحت الجسم وشفط الدهون يجب التأكد من تخصص الطبيب والطاقم الطبي ليكون مؤهلا لمثل هذه العمليات #الإخبارية pic.twitter.com/UW26iKPHgL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2021
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