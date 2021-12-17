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استفادة 55 ألف أسرة من “البناء الذاتي” حتى نوفمبر 2021

استفادة 55 ألف أسرة من “البناء الذاتي” حتى نوفمبر 2021
https://almnatiq.net/?p=1086698
المناطق_متابعات

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج سكني 55,400 أسرة في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك من بداية شهر يناير حتى نوفمبر 2021، ضمن أكثر من 210 آلاف أسرة أعلن “سكني” عن استفادتها منها 169 ألف أسرة سكنت منازلها حتى نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل تملّك مستفيديه من الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم عبر موقعه وتطبيقه للأجهزة الذكية، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على جميع التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/product/SC.

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار “البناء الذاتي” تتيح لهم اختيار “التصاميم الهندسية” التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، بالإضافة إلى خدمة “المقاول المعتمد” لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي “البناء الذاتي”، و”التصميم الداخلي”.

كما يستعرض موقع وتطبيق “سكني” 112 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تُوفّر أكثر من 147 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد عن 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، كما يُقدم “سكني” عدد من الخدمات السكنية منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و”السوق العقاري”، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

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