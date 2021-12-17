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أمانة الشرقية تطلق مبادرة “اترك أثراً جميلاً” بمحافظة القطيف

أمانة الشرقية تطلق مبادرة “اترك أثراً جميلاً” بمحافظة القطيف

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أمانة الشرقية تطلق مبادرة “اترك أثراً جميلاً” بمحافظة القطيف

أمانة الشرقية تطلق مبادرة “اترك أثراً جميلاً” بمحافظة القطيف
https://almnatiq.net/?p=1086701
المناطق_المنطقة الشرقية

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف أمس، مبادرة بعنوان “اترك أثراً جميلاً”، في أماكن متفرقة بالواجهات البحرية والمواقع التراثية، والترفيهية، بمشاركة 90 متطوعًا ومتطوعة.

وتهدف المبادرة التي تستمر 5 أيام إلى المحافظة على الواجهات البحرية والمواقع التراثية والسياحية في المحافظة، وترسيخ مكانة القطيف بوصفها إحدى وجهات السياحة، وتسليط الضوء على أهمية القيام بالممارسات التي تدعم هذا التوجه في حياتهم اليومية.

وتتضمن المبادرة زراعة أشجار الظل الجمالية في الأحياء وأحواض منازل المشاركين، وإماطة الأذى من خلال إزالة بقايا أدوات الصيد في الواجهات البحرية لما تسببه من خطر على المرتادين وعلى البيئة، وإزالة الزجاج والأحجار وجميع الملوثات من رمال مواقع ألعاب الأطفال في الواجهات البحرية والمتنزهات لما تسببه من خطر على الأطفال، وأعمال دهان المشوهات البصرية والكتابات المشوه للمنظر العام.

وتأتي المبادرات التي أطلقتها الأمانة، تحت شعار متطوعون نحو المليون “سنترك أثراً جميلًا”، بشراكة مجتمعية مع الجمعيات التطوعية والجهات الحكومية لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع، وتقدير جهود المتطوعين، وترك الأثر الجميل في المحيط الاجتماعي.

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