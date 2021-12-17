الجمعية السعودية للتمريض تنظم مؤتمر آفاق جديدة لمهنة التمريض في السعودية

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تنظم الجمعية السعودية للتمريض خلال الفترة 28 – 29 ديسمبر الجاري، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الأول للجمعية بعنوان “آفاق جديدة لمهنة التمريض في السعودية: الطريق نحو رؤية 2030 ، حضوريا ًفي فندق فوكو بالرياض، وافتراضيا عبر المنصة الافتراضية للمؤتمر، وذلك تحت رعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وأوضح استشاري التمريض ورئيس الجمعية السعودية للتمريض المهني الدكتور محمد الغامدي أن المؤتمر يضم عددًا من المتحدثين العالميين والمحليين يناقشون ضمن محاضرات تفاعليه أهم المستجدات والإستراتيجيات الدولية والمحلية في مهنة التمريض وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات في جلسات متنوعة وحوارات عالمية وخمس ورش عمل.

ودعت الجمعية للراغبين بالتسجيل في المؤتمر من خلال الرابط التالي: http://www.sna-conference.com.

يذكر أن المؤتمر اعتُمِد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 11 ساعة تعليم طبي مستمر و 5 ساعة تعليم طبي مستمر لكل ورشة عمل