إطلاق النسخة الأولى من “مؤتمر الملك عبد العزيز الدولي للإبل” دراسات واقتصاديات الإبل

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يُنظم ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة السادسة بمنطقة الصياهد، بالشراكة مع المنظمة الدولية للإبل ووزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل (دراسات واقتصاديات الإبل) برعاية مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين.

ويشارك في المؤتمر الذي ينطلق بعد غدٍ، ويستمر 3 أيام، عدد من المتحدثين المتخصصين في شتى مجالات الإبل من مختلف دول العالم، حيث ستتضمن المشاركات عدة محاور تشمل مجالات اقتصاديات الإبل، والاستخدامات الطبية لمنتجات الإبل، والمنشطات، ووراثة وتناسليات الإبل، إلى جانب استعراض عدد من أوراق العمل والبحوث العلمية المقدمة.

يأتي المؤتمر ضمن مساعي نادي الإبل في نشر ثقافة تربية ورعاية الإبل عالمياً نظراً للدور المهم الاقتصادي الاجتماعي الذي تلعبه لمجابهة التغييرات المناخية العالمية، والتأكيد على أن الإبل مصدر لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، وسعياً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتعاون في دعم وتشجيع الدراسات والبحوث في مجالات الإبل المختلفة.