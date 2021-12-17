بعد الاعتداء على أنسيلمو.. هل من حق «الانضباط» معاقبة سالم الدوسري؟

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لازال ديربي الرياض الكبير يتصدر المشهد في الأوساط الرياضية، على الرغم من انتهاء الصراع فوق الميدان لصالح النصر على حساب الغريم اللدود الهلال، واكتساء العاصمة باللون الأصفر؛ فإن الشد والجذب بقي مستمرًا، على خلفية الاعتداء المتعمد من جانب جناح الزعيم سالم الدوسري، على متوسط ميدان العالمي أنسيلمو دي مورايس.

وحقق النصر فوزًا ثأريًا على حساب مضيفه الهلال، بفضل ثنائية فينسنت أبوبكر وأندرسون تاليسكا، في ديربي الرياض الذي جرى بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي، لحساب القمة المؤجلة من الجولة الثامنة لدوري المحترفين.

وتم نقل البرازيلي أنسيلمو دي مواريس، متوسط ميدان العالمي، إلى المستشفى عقب المباراة المثيرة التي احتضنها ملعب الدرة؛ بسبب إصابة قوية على مستوى الرأس لإجراء مزيد من الفحوصات الدقيقة، إثر التحام عنيف مع جناح الهلال، قبل أن يركل سالم الدوسري رأس البرازيلي.

واتهمت إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، سالم الدوسري بتعمد الاعتداء على متوسط ميدان العالمي في مشهد التدخل العنيف فوق الميدان، لتقرر رفع شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق، للمطالبة بإيقاف جناح الهلال.

الدوسري أفلت من العقوبة

وحول مدى قانونية تدخل «الانضباط»، أوضح النجم الليبي طارق التائب، صانع ألعاب الهلال السابق، أنه ليس من حق اللجنة التدخل لمعاقبة سالم الدوسري، خاصة أن المشهد جرى تحت أنظار حكم المباراة الإيطالي باولو فاليري، وكذلك حكم الفيديو المساعد «الفار»، ولم يتخذ قرارًا بحق جناح أزرق الرياض.

واعترف التائب، في تصريحات عبر برنامج «كورة» على قناة «روتانا خليجية»، أن سالم الدوسري أفلت من العقوبة فوق الميدان، بعد ما تدخل بأهمال ضد متوسط ميدان النصر، لكن رغم ذلك ليس من حق لجنة الانضباط التدخل على خط الأزمة من أجل اتخاذ قرار ضد الدولي السعودي.

بطاقة حمراء مباشرة

بدوره، قال حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السابق، إن الحكم الإيطالي أدار ديربي الرياض بشكل مميز، إلا أنه يُلام في لقطة إصابة أنسيلمو، رفقة حكم تقنية الفار، خاصة أن التدخل يستوجب البطاقة الحمراء المباشرة دون تردد.

وأكمل خيمي، على الرغم من الإشادة بمستويات سالم الدوسري في كثير من المناسبات، فإن ما قام به في هذه اللقطة غير مقبول، ويستحق الطرد المباشر، وكان على الحكم أن يعاود تقنية حكم الفيديو خاصة بعد ما رأى الدماء تنزف من رأس البرازيلي، ودون أن ينتظر استدعاء غرفة الفار.

اعتداء متعمد

ولفت المحلل الرياضي إلى أن تدخل سالم الدوسري لا يندرج تحت بند الإهمال وإنما هو اعتداء متعمد، وهو أمر غير مبرر من جانب جناح الأخضر، خاصة أنه يدخل مباراة القمة بأريحية كبيرة بعد تمديد التعاقد مع الهلال، وهو ما يجعل اللاعب في أفضل نفسية ممكنة.

وكان الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، المدير الفني الجديد لفريق النصر، قد قرر الاعتماد على أنسيلمو عند الدقيقة 72 بدلًا من علي الحسن، من أجل استعادة السيطرة على وسط الملعب، عندما كانت النتيجة تُشير إلى تقدم العالمي بهدف دون رد، قبل أن يتعرض البرازيلي لتدخل عنيف من جانب الدوسري، قبل 5 دقائق من النهاية، ما تسبب بجرح قطعي في رأس لاعب العالمي.

واستعاد النصر توازنه محليًا، بعد سلسلة من النتائج المخيبة، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 13 مباراة، قفز بها إلى المركز الخامس على سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما بقيّ الهلال في المركز الرابع، برصيد 21 نقطة، من 12 لقاءً.