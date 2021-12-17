“البلدية والإسكان” تختتم مشاركتها في المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية في الأردن

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اختتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشاركتها في المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية، برعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، حيث تولت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة (موئل الأمم المتحدة) عقد وتنظيم المنتدى الذي يحمل عنوان “نحو مدن مرنة قادرة على الصمود” والمعرض المصاحب.

وجاء المنتدى الذي أقيم خلال الفترة من 14 إلى 16 من الشهر الجاري بالتزامن مع الدورة الـ(38) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب رفيع المستوى، كما نُظم على هامش المؤتمر معرض للمشاريع الإسكانية والتنمية الحضرية المميزة والمواد الإنشائية والتقنيات المبتكرة في مجال التشييد.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضــوء على كيفية بناء قدرة المدن العربية للصمود أمام تغير المناخ ومخاطر الكوارث والأوبئة، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل والحصول على السكن الملائم الميسر، ومناقشة وطرح رؤى عربية جديدة نحو تنميـة حضريـة تتسم بالأمان والعدالة والصمـود والاسـتدامة.

كما يهدف للتوصل إلى الحلول والآليات اللازمة لتحقيق التوازن بين موارد وإمكانات المدن والتحديات التي تواجهها لضمان زيادة قدرتها على الصمود، بما يتضمن تطوير السياسات الحضرية الوطنية والبرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضرية وعرض التجارب الرائدة وأفضل الممارسات، إضافة إلى بحث مبادرات التعاون والمشاريع ذات الأولوية بالدول العربية مع المنظمات ذات العلاقة بالإسكان والتنمية الحضرية والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة لتعزيز إمكانية دعمها لإحراز التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والأجندة الحضرية المستدامة لتحقيـق تنميـة مسـتدامة لمسـتقبل عربـي أفضـل.

وناقش المنتدى 4 محاور رئيسة هي: البيئة التشريعية لتنظيم نمو المدن وصمودها، والتخطيط الحضري وصمود المدن، وأنسنة المدن، ودور الشركاء في الحفاظ على المدن، من خلال جلسات فنية متخصصة لاستعراض أهم القضايا المؤثرة بكل محور، إضافة إلى جلسات حوارية للحوار وتبادل الآراء حول التجارب والممارسات المختلفة وعرض المشروعات ذات الأولوية.

وخلال الجلسات الحوارية التي أقيمت بمشاركة عدد من المتحدثين والمختصين العرب، تحدث مدير إدارة البحوث والدراسات الفنية في وكالة المشاريع والصحة العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس مؤيد بن إبراهيم المخشع في جلسة (التخطيط الحضري وصمود المدن) عن دور المشاريع السكنية في تحقيق الاتزان في النسق العمراني الحضري في المملكة العربية السعودية، كما تحدث في جلسة أخرى بعنوان (أنسنة المدن) عن المبادئ التطبيقية لأنسنة المدن ضمن المعايير التصميمية لمشاريع الإسكان.

وصاحب المنتدى معرض خصص لأفضل التجارب والممارسات بالدول العربية (الحكومات، والسلطات المحلية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، والأجهزة العلمية والبحثية)، عرف خلاله بالأعمال والمشاريع المبتكرة للدول العربية وقصص نجاحها، وتقنيات البناء الحديثة المستخدمة في المشاريع الريادية، حيث شاركت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أربع مبادرات هي: سكني، بلدي، البناء الحديث، والبناء المستدام.