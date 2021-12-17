احدث الأخبار

القبض علي مواطن بالرياض سرق مركبتين واستخدمهما في ارتكاب حوادث اعتداء وسلب المارة
أبرز المواد
 أكثر من 60 فنان على 8 مسارح يحيون ثاني أيام مدل بيست
أبرز المواد
 المنتخب السعودي لكرة اليد يتغلب على نظيره المغربي 35 – 21
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 3 أشخاص لحيازتهم سلاح ومخدرات في الطائف
أبرز المواد
 فيديو| لأول مرة نساء سعوديات يشاركن في مزاين الإبل
أبرز المواد
 يومان تفصلنا على انطلاق كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2021-2022.. تعرّف على التفاصيل
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا
أبرز المواد
 سفارة المملكة لدى باكستان تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
أبرز المواد
 “البلدية والإسكان” تختتم مشاركتها في المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية في الأردن
أبرز المواد
 محافظ رفحاء يزور مصابي حادث طريق “لينة”
أبرز المواد
 بعد الاعتداء على أنسيلمو.. هل من حق «الانضباط» معاقبة سالم الدوسري؟
أبرز المواد
 ‏فيديو| السعودية من مقر “الأمم المتحدة” تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
أبرز المواد
عاجل

عاجل| حريق هائل بـ شلال تمير

عاجل

التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية

القبض علي مواطن بالرياض سرق مركبتين واستخدمهما في ارتكاب حوادث اعتداء وسلب المارة

القبض علي مواطن بالرياض سرق مركبتين واستخدمهما في ارتكاب حوادث اعتداء وسلب المارة

أبرز المواد
أكثر من 60 فنان على 8 مسارح يحيون ثاني أيام مدل بيست

أكثر من 60 فنان على 8 مسارح يحيون ثاني أيام مدل بيست

أبرز المواد
المنتخب السعودي لكرة اليد يتغلب على نظيره المغربي 35 – 21

المنتخب السعودي لكرة اليد يتغلب على نظيره المغربي 35 – 21

أبرز المواد
الإطاحة بـ 3 أشخاص لحيازتهم سلاح ومخدرات في الطائف

الإطاحة بـ 3 أشخاص لحيازتهم سلاح ومخدرات في الطائف

أبرز المواد

سفارة المملكة لدى باكستان تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

سفارة المملكة لدى باكستان تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
https://almnatiq.net/?p=1086738
المناطق_واس

احتفت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة لدى جمهورية باكستان، باليوم العالمي للغة العربية، برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف سعيد المالكي.

وأوضح السفير المالكي، أن أهمية اللغة العربية ودورها، جاء من خلال تشريف الله سبحانه وتعالى لها وخصها بأمرين عظيمين؛ حيث أنزل كتابة العزيز باللغة العربية واصطفى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أهلها والناطقين بها، فكانت بذلك وعاء لأصْلَي الإسلام العظيمين القرآن والسنة .

ثم توالت فقرات الحفل التي تضمنت كلمة للقائم بأعمال الملحقية الثقافية محمد المدني، وقصائد للطلاب وعرضاً في اللغة العربية.

روابط ذات صلة

وزارة التعليم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

وزارة التعليم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
الهيئة الملكية بينبع تنظم عدداً من الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

الهيئة الملكية بينبع تنظم عدداً من الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements