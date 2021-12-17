سفارة المملكة لدى باكستان تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

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احتفت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة لدى جمهورية باكستان، باليوم العالمي للغة العربية، برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف سعيد المالكي.

وأوضح السفير المالكي، أن أهمية اللغة العربية ودورها، جاء من خلال تشريف الله سبحانه وتعالى لها وخصها بأمرين عظيمين؛ حيث أنزل كتابة العزيز باللغة العربية واصطفى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أهلها والناطقين بها، فكانت بذلك وعاء لأصْلَي الإسلام العظيمين القرآن والسنة .

ثم توالت فقرات الحفل التي تضمنت كلمة للقائم بأعمال الملحقية الثقافية محمد المدني، وقصائد للطلاب وعرضاً في اللغة العربية.