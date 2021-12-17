فيديو| لأول مرة نساء سعوديات يشاركن في مزاين الإبل

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رصدت الإعلامية نرجس العوامي، في حلقة جديدة من برنامجها عبر شاشة “إم بي سي” تفاصيل مشاركة نساء سعوديات لأول مرة في “مزاين الإبل”.

وقالت رشا القرشي، إحدى المشاركات في “مزاين الإبل”، إن شوط النساء فكرة جديدة تتيح للمرأة السعودية المشاركة في مثل هذا الحدث الهام، موجهة الشكر لـ خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت “القرشي” أنها من الحجاز، وأن عائلتها تعرف بـ سباق الهجن، معربة عن حبها لـ الإبل، مؤكدة: “أحس فيها حنان.. أحب أجلس قدامها”.

وعن حبها لـ حليب الإبل، قالت إنها تفضل أن تشربه دون أن يتم غليه، إلا أنه وبسبب التحذير من خطورة ذلك، أصبحت تغلي اللبن، حتى لا تتعرض لمخاطر عدم “غليه”.

وأشارت إلى أن الفتيات السعوديات سعدن جدًا بإتاحة الفرصة أمامهن للمشاركة في “مزاين الإبل”، لافتة إلى أنها رصدت ذلك عبر حسابها في تيك توك.