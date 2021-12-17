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القبض علي مواطن بالرياض سرق مركبتين واستخدمهما في ارتكاب حوادث اعتداء وسلب المارة

القبض علي مواطن بالرياض سرق مركبتين واستخدمهما في ارتكاب حوادث اعتداء وسلب المارة

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أكثر من 60 فنان على 8 مسارح يحيون ثاني أيام مدل بيست

أكثر من 60 فنان على 8 مسارح يحيون ثاني أيام مدل بيست

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أكثر من 60 فنان على 8 مسارح يحيون ثاني أيام مدل بيست

أكثر من 60 فنان على 8 مسارح يحيون ثاني أيام مدل بيست
https://almnatiq.net/?p=1086770
المناطق_الرياض

يواصل مهرجان ” ساورنيستورم 2021 ” الذي تنظمه الرياض على مسارح ” مدل بیست ” استقبال الضيوف والزوار في ثاني أيامه اليوم الجمعة وسط توقعات بإقبال كثيف من قبل الجمهور المتعطش لمشاهدة أهم العروض الفنية لأبرز النجوم العرب وعمالقة نجوم العالم في الموسيقى الإلكترونية. وسيكون جمهور مهرجان مدل بیست اليوم على موعد مع أكثر من 60 فنانا عربيا وعالميا ، سيحيون عروضهم الفنية والغنائية على 8 مسارح ضخمة تم تجهيزها خصيصا لاستضافة هذا الحدث الذي يعد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط على الإطلاق .

وسيشهد اليوم الثاني مشاركة مميزة لكل من الفنانة أصالة والفنانة مريام فارس اللتين ستقدمان أبرز أغانيهما على طريقة الريميكس ، كما سيكون هناك مشاركة لأبرز النجوم العالميين والعرب في الموسيقى الإلكترونية ( DJ ).

وكان مهرجان مدل بيست قد كسر في أول أيامه أمس الخميس حاجز الـ180 ألف زائر ، في وقت شهد المهرجان إقبالا كثيفا اليوم الجمعة نظرا لتزامنه مع بداية إجازة نهاية الأسبوع في المملكة.

ويستقبل مهرجان مدل بیست زواره من داخل وخارج المملكة ، بمجموعة واسعة ومتنوعة من العروض الفنية ، ومعارض فن محلية ، وعروض ترفيهية فخمة على الهواء ، ومركبات الطعام ( فود ترك ) ومطاعم متميزة ، لتشكل للزائر تجربة استثنائية في الاستمتاع بأجواء من الفعاليات الترفيهية والفنية.

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