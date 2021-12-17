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مركز السكري والغدد الصماء بصحة بيشة يقدم خدماته الطبية لأكثر من 1900 مستفيد

مركز السكري والغدد الصماء بصحة بيشة يقدم خدماته الطبية لأكثر من 1900 مستفيد
https://almnatiq.net/?p=1086792
المناطق_عسير

أعلن المركز الإعلامي بصحة بيشة بأن مركز السكري والغدد الصماء في محافظة بيشة قدم خدماته الصحية والعلاجية لـ 1954 مستفيد خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2021م.

أوضحت صحة بيشة أن المركز قد استقبل عدد 1108 مراجعاً في عيادات “السكري كبار”، وعدد 144 مراجعاً في عيادات “السكري أطفال”، وعدد 471 مراجعاً في عيادات الغدد، وعدد 231 مراجعاً في عيادة القدم السكري.

فيما يواصل المركز تقديم خدماته الصحية والتثقيفية والعلاجية من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل مميز من الأطباء والاختصاصيين والفنيين.

 

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