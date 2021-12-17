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أخضر الكاراتيه يفتتح غداً مشاركته في البطولة الآسيوية بكازاخستان

أخضر الكاراتيه يفتتح غداً مشاركته في البطولة الآسيوية بكازاخستان
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يفتتح المنتخب السعودي للكاراتيه، غدًا مشاركته في البطولة الآسيوية الـ١٧ للكبار و الـ١٩ للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي تستضيفها مدينة ألماتي في كازاخستان، وذلك عندما تلعب منافسات درجة الناشئين لمسابقات الكاتا والقتال.

وكان “أخضر الناشين” وصل إلى مدينة ألماتي ، بعد أن أنهى تحضيراته بإقامة معسكر تدريبي في مدينة الرياض استمر لمدة 15 يومًا، بقيادة المدرب منير أفقير، ليكمل بعدها الإعداد في مدينة ألماتي التي تستضيف منافسات البطولة.

وأكمل الأخضر بمختلف فئاته (الناشئين والشباب والأولمبي والأولى) استعداداته لمنافسات البطولة الآسيوية التي تشهد مشاركة الأخضر، حيث سيخوض غداً منافسات درجة الناشئين (كاتا وقتال) ويومي الأحد والاثنين منافسات درجة الشباب والثلاثاء منافسات درجتي الأولمبي والأولى، كما ستشهد البطولة أول مشاركة نسائية سعودية ممثلًة في اللاعبة منال الزيد.

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