الفرق الطبية بمستشفيات عسير تتعامل مع (8314) إحالة

المناطق_عسير

تمكّنت الفرق الطبية بمستشفيات صحة عسير, من التعامل مع 8314 إحالة خلال الفترة من 1-11 إلى 30-11 – 2021م.

وتابعت إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة ، الإحالات الطبية لـ 99 حالة إنقاذ حياة من داخل المنطقة ،و 7 حالات من خارجها ، فيما بلغ إجمالي عدد الإحالات للحالات الروتينية المنومة 1448 من داخل المنطقة ، و149 من خارج المنطقة، إضافة إلى متابعة تحويل 4409 حالة للعيادات الخارجية من داخل المنطقة وخارجها .

كما تم التعامل مع 1962 إحالة طارئة من داخل المنطقة و 240 إحالة طارئة من خارج المنطقة .