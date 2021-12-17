احدث الأخبار

أمير الرياض بالنيابة يحضر حفل ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة
أبرز المواد
 هذه كانت نصيحة محمد الشمري لـ جمهوره من أمام المقابر (فيديو)
أبرز المواد
 فايزر تغير خططها لتطعيم الأطفال
أبرز المواد
 صالح بن علي التركي يثمِّن إطلاق ولي العهد المخطط العام لمشروع “وسط جدة”
أبرز المواد
 الفارس المبطي .. الفائز السعودي الأول في “قفز السعودية”
أبرز المواد
 أخضر الكاراتيه يفتتح غداً مشاركته في البطولة الآسيوية بكازاخستان
أبرز المواد
 الفرق الطبية بمستشفيات عسير تتعامل مع (8314) إحالة
أبرز المواد
 البيت الأبيض: نشيد بنجاح القمة الخليجية الأخيرة في الرياض
أبرز المواد
 4142 مراجع لمركز صحي حي الضباط منذ بدء العمل فيه
أبرز المواد
 مركز السكري والغدد الصماء بصحة بيشة يقدم خدماته الطبية لأكثر من 1900 مستفيد
أبرز المواد
 بالفيديو .. ميريام فارس تشعل أجواء مهرجان “مدل بيست”
أبرز المواد
 فيديو| منتزهات الغضا تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر حديقة من نوعها في العالم
أبرز المواد
أمير الرياض بالنيابة يحضر حفل ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة

أمير الرياض بالنيابة يحضر حفل ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة

أبرز المواد
هذه كانت نصيحة محمد الشمري لـ جمهوره من أمام المقابر (فيديو)

هذه كانت نصيحة محمد الشمري لـ جمهوره من أمام المقابر (فيديو)

أبرز المواد
فايزر تغير خططها لتطعيم الأطفال

فايزر تغير خططها لتطعيم الأطفال

أبرز المواد
صالح بن علي التركي يثمِّن إطلاق ولي العهد المخطط العام لمشروع “وسط جدة”

صالح بن علي التركي يثمِّن إطلاق ولي العهد المخطط العام لمشروع “وسط جدة”

أبرز المواد

البيت الأبيض: نشيد بنجاح القمة الخليجية الأخيرة في الرياض

البيت الأبيض: نشيد بنجاح القمة الخليجية الأخيرة في الرياض
https://almnatiq.net/?p=1086803
المناطق ـ متابعات

أشادت البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بالنجاح الكبير الذي حققته القمة الخليجية، التي عقدت في الرياض مؤخرًا، وما أسفر عنها من قرارات، وتوصيات هامة.

 

وقال بيان للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بحماية أمن السعودية والخليج.

 

وكان المجلس الأعلى لدول التعاون، أكد في ختام القمة 42  الثلاثاء الماضي، أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.

 

وأكد المجلس الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

 

وأشاد المجلس بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (423) صاروخاً باليستياً، و (834) طائرة مسيّرة مفخخة و (98) زورقاً مفخخاً.

 

روابط ذات صلة

السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا: الاتفاق السياسي في السودان خطوة أولى لحل التحديات والانتقال الديموقراطي

السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا: الاتفاق السياسي في السودان خطوة أولى لحل التحديات والانتقال الديموقراطي
المجلس الاستشاري للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين يعقد اجتماعه الأول

المجلس الاستشاري للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين يعقد اجتماعه الأول
“الصندوق العقاري” والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

“الصندوق العقاري” والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements