البيت الأبيض: نشيد بنجاح القمة الخليجية الأخيرة في الرياض

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أشادت البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بالنجاح الكبير الذي حققته القمة الخليجية، التي عقدت في الرياض مؤخرًا، وما أسفر عنها من قرارات، وتوصيات هامة.

وقال بيان للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بحماية أمن السعودية والخليج.

وكان المجلس الأعلى لدول التعاون، أكد في ختام القمة 42 الثلاثاء الماضي، أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأشاد المجلس بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (423) صاروخاً باليستياً، و (834) طائرة مسيّرة مفخخة و (98) زورقاً مفخخاً.