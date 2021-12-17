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الفارس المبطي .. الفائز السعودي الأول في “قفز السعودية”

الفارس المبطي .. الفائز السعودي الأول في “قفز السعودية”
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أصبح الفارس خالد المبطي أول فارس سعودي يتوج بالمركز الأول في بطولة “قفز السعودية” التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية “FEI” في مقر “قفز السعودية” على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية.

وخطف المبطي لقب الشوط المتوسط لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.45 متر) ضمن الشوط التصنيفي العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، بزمن 61.52 ثانية متقدماً على الفارس السويدي بيدير فريد ريكسون والمصنف رقم (1) على مستوى العالم في قفز الحواجز، والأردني إبراهيم بشارت المصنف رقم 147 عالمياً، وفرسان عالميين مصنفين ضمن قائمة أفضل 300 فارس وفارسة عالمياً.

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