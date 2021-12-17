صالح بن علي التركي يثمِّن إطلاق ولي العهد المخطط العام لمشروع “وسط جدة”

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ثمَّن معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، المُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع “وسط جدة”، موضحًا أن المشروع يؤكد اهتمام سمو ولي العهد بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، حيث يهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والسياحية لمدينة جدة.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، مع تحسين جودة الحياة للسكان والزوار.

كما يستهدف مشروع “وسط جدة” تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة “سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية، سكنية” بمعايير عالمية.