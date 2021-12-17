احدث الأخبار

أمير الرياض بالنيابة يحضر حفل ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة
أبرز المواد
 هذه كانت نصيحة محمد الشمري لـ جمهوره من أمام المقابر (فيديو)
أبرز المواد
 فايزر تغير خططها لتطعيم الأطفال
أبرز المواد
 صالح بن علي التركي يثمِّن إطلاق ولي العهد المخطط العام لمشروع “وسط جدة”
أبرز المواد
 الفارس المبطي .. الفائز السعودي الأول في “قفز السعودية”
أبرز المواد
 أخضر الكاراتيه يفتتح غداً مشاركته في البطولة الآسيوية بكازاخستان
أبرز المواد
 الفرق الطبية بمستشفيات عسير تتعامل مع (8314) إحالة
أبرز المواد
 البيت الأبيض: نشيد بنجاح القمة الخليجية الأخيرة في الرياض
أبرز المواد
 4142 مراجع لمركز صحي حي الضباط منذ بدء العمل فيه
أبرز المواد
 مركز السكري والغدد الصماء بصحة بيشة يقدم خدماته الطبية لأكثر من 1900 مستفيد
أبرز المواد
 بالفيديو .. ميريام فارس تشعل أجواء مهرجان “مدل بيست”
أبرز المواد
 فيديو| منتزهات الغضا تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر حديقة من نوعها في العالم
أبرز المواد
أمير الرياض بالنيابة يحضر حفل ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة

أمير الرياض بالنيابة يحضر حفل ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة

أبرز المواد
هذه كانت نصيحة محمد الشمري لـ جمهوره من أمام المقابر (فيديو)

هذه كانت نصيحة محمد الشمري لـ جمهوره من أمام المقابر (فيديو)

أبرز المواد
فايزر تغير خططها لتطعيم الأطفال

فايزر تغير خططها لتطعيم الأطفال

أبرز المواد
صالح بن علي التركي يثمِّن إطلاق ولي العهد المخطط العام لمشروع “وسط جدة”

صالح بن علي التركي يثمِّن إطلاق ولي العهد المخطط العام لمشروع “وسط جدة”

أبرز المواد

هذه كانت نصيحة محمد الشمري لـ جمهوره من أمام المقابر (فيديو)

هذه كانت نصيحة محمد الشمري لـ جمهوره من أمام المقابر (فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1086821
المناطق ـ متابعات

تداول نشطاء  مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ الراحل محمد الشمري، والذي وافته المنية أمس؛ إثر حادث أليم.

 

وظهر الشمري في الفيديو المتداول، وهو يقف أمام المقابر، ويحث الناس على الدعوة للموتى مؤكدًا أهمية الدعاء لهم، وأنهم دائما في حاجة إلى ذلك.

 

وتابع: “والله مصيرنا هنا صفوا النفوس تزاوروا .. الأخ يزور أخيه وأخته.. عليكم بصلة الرحم ولا تقطعوها.. يرحمنا ويرحمكم الله”.

 

وسادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر وسم “وفاة محمد الشمري” مؤشرات البحث، إذ غرد كل محبيه عن وفاته، التي مثلت صدمة كبيرة لهم.

 

روابط ذات صلة

تشيع جنازة محمد الشمرى في مقابر رفحاء

تشيع جنازة محمد الشمرى في مقابر رفحاء
“يطلب الدعاء له قبل وفاته مباشرة”.. آخر ما نشره مشهور سناب شات “محمد الشمري” قبل الحادث المروع

“يطلب الدعاء له قبل وفاته مباشرة”.. آخر ما نشره مشهور سناب شات “محمد الشمري” قبل الحادث المروع

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements