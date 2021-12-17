هذه كانت نصيحة محمد الشمري لـ جمهوره من أمام المقابر (فيديو)

المناطق ـ متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ الراحل محمد الشمري، والذي وافته المنية أمس؛ إثر حادث أليم.

وظهر الشمري في الفيديو المتداول، وهو يقف أمام المقابر، ويحث الناس على الدعوة للموتى مؤكدًا أهمية الدعاء لهم، وأنهم دائما في حاجة إلى ذلك.

وتابع: “والله مصيرنا هنا صفوا النفوس تزاوروا .. الأخ يزور أخيه وأخته.. عليكم بصلة الرحم ولا تقطعوها.. يرحمنا ويرحمكم الله”.

وسادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر وسم “وفاة محمد الشمري” مؤشرات البحث، إذ غرد كل محبيه عن وفاته، التي مثلت صدمة كبيرة لهم.