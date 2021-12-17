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“ملكية العلا” تنقل تجربة تسويق منتجات النخيل إلى المعرض الدولي للتمور

“ملكية العلا” تنقل تجربة تسويق منتجات النخيل إلى المعرض الدولي للتمور
https://almnatiq.net/?p=1086869
المناطق_واس

نقلت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تجربة زراعة النخيل وإنتاج التمور إلى المعرض الدولي للتمور المقام في العاصمة الرياض ، ولكون زراعة النخيل تمثل رافداً اقتصادياً مهماً في العلا ، وضمن اهتمام الهيئة بتنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في العلا فقد سعت الهيئة لتعزيز الأنشطة في المجال الزراعي، حيث تهدف إلى تنمية قطاع التمور واستدامته، وتطوير الصناعات التحويلية للنخيل والتمور عبر برامج نوعية عملت عليها الهيئة في سبيل نقل مفهوم صناعة النخيل والتمور محلياً والاستفادة من التجارب العالمية.

وتنطلق رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في قطاع تمور العلا على الركائز التالية : إعطاء الأولوية لإستراتيجية الإنتاج عالي الجودة لتلبية المتطلبات الدولية واستيفاء معايير السوق من خلال تحسين الممارسات الزراعية ، وإنشاء واعتماد العلامة التجارية لتمور العلا بالحصول على ” علامة التمور السعودية ” وإنشاء العلامة التجارية تحت مسمى ” منتجات العلا ” و ” برني / مجروم العلا ” لحماية التمور السعودية وأصناف العلا المحلية، بالإضافة إلى الحصول على شهادات الجودة واستيفاء متطلبات التتبع للأسواق الدولية وإنشاء وحدات تصنيع التمور والإمدادات ذات الصلة، وتنفيذ إستراتيجية البحوث والتطوير لقطاع تمور العلا، وتنمية قدرات المجتمع وأصحاب المصلحة المرتبطين بمجال النخيل.

كما عرضت الهيئة تجربة مهرجان تمور العلا السنوي الذي يقام ضمن برامج مهرجانات التمور الموسمية في السعودية ويتزامن موعد المهرجان مع جني التمور خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وتعود زراعة النخيل في العلا إلى ما يزيد عن ١٠٠٠ عام قبل الميلاد، ويعد تاريخًا ممتدًا وأصيلًا يؤرخ قيمة النخيل والتمور كونها مصدر الرزق والازدهار.

ونظراً لخصوبة التربة ووفرة المياة العذبة والظروف المناخية المناسبة، تميزت مزارع العلا في إنتاج أنواع مميزة من التمور عالمياً كالبرني، علاوة على إنتاج الأنواع الأخرى مثل الحلوة بلونيها الأسود والأحمر وعنبرة العلا والعجوة والمجدول والصفاوي بجودة عالية وفريدة.

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