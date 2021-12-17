الأمير عبد الله بن فهد يتوج الألماني فايسهاوبت بشوط الاتحاد الدولي للفروسية

المناطق_واس

توج صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الفارس الألماني فيليب فايسهاوبت بالمركز الأول في شوط الاتحاد الدولي للفروسية “FEI” المؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، لفئة الـ (5 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر) ضمن بطولة “قفز السعودية “في أسبوعها الثاني والأخير التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، تحت إشراف الـ “FEI” في مقر “قفز السعودية” على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية.

وحقّق الفارس الألماني المصنف رقم 52 عالمياً المركز الأول بزمن 39.91 ثانية، فيما جاء الفارس السويدي بيدير فريدريكسون والمصنف رقم (1) على مستوى العالم ثانياً بزمن 41.04 ثانية، وحلت الفارسة الأسترالية إدوينا ألكساندر ثالثاً بزمن 42.18 ثانية.

وفي الشوط المتوسط لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.40 ـ 1.45 متر) ضمن شوط التصنيف العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، خطف الفارس خالد المبطي المركز الأول بزمن 61.52 ثانية، وحل ثانياً الفارس الأردني هاني بشارات بزمن 62.87 ثانية، وجاء ثالثاً مشاري الحربي بزمن 67.80 ثانية.

وافتتحت أشواط اليوم الثاني من البطولة، بالشوط الصغير لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.20 متر)، وظفر بالمركز الأول فيه الفارس الهولندي اميل تاكين بزمن 38.09 ثانية، وحلت ثانياً الفارسة فنون الحميدان بزمن 39.67 ثانية، وجاء ثالثاً سلطان القرزعي بزمن 39.70 ثانية.

وفي الشوط الكبير لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر)، حقق الفارس خالد المبطي أيضاً المركز الأول فيه بزمن 34.48 ثانية، ثم الفارس عبد الله شربتلي ثانياً بزمن 35.22 ثانية، وحل الفارس عبد العزيز الحقباني ثالثاً بزمن 40.34 ثانية.

وتستأنف غداً جولات ختام البطولة بإقامة أربعة أشواط، من بينها شوطان مؤهلان لمونديال 2022، وشوطان لفئة (النجمة الواحدة) أقرها اتحاد الفروسية لإتاحة الفرصة للفرسان الشبان للمشاركة والاحتكاك بالفرسان العالميين.