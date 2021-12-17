كلية العلوم والآداب بطبرجل تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية‬⁩

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برعاية رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع نظمت كلية العلوم والآداب بطبرجل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان “اللغة العربية والتواصل الحضاري” صباح اليوم الخميس الموافق 12/ 5/ 1443هـ .

وتضمنت الاحتفالية عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة،حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة عميد الكلية الدكتور محمد بن مرضي الهزيل الشراري ،ثم تلتها ندوة بعنوان “اللغة العربية والتواصل الحضاري”، وشارك فيها عدد من أساتذة الأدب والنقد بالكلية بمشاركات حول واقع اللغة العربية، ودورها الحضاري عبر التاريخ وصولاً إلى الحديث عما يواجه اللغة من تحديات في ظل العولمة التي تطبع العصر الحديث.

وعقب ذلك تم تنفيذ إقامة ورشة عمل بعنوان “القبعات الست”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على ما تتمتع به اللغة العربية من ثراء وقدرة على التعبير عن أنماط فكرية متنوعة.

واختتمت الاحتفالية بزيارة لمكتبة الكلية تخللها معرض للمشاركات الطلابية والكتب ،حيث شارك طلاب الكلية من أقسامها المختلفة بقصائد وكلمات تظهر جلال العربية وعبقريتها.

ويأتي الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية بعنوان “اللغة العربية والتواصل الحضاري”،اسهاما في دعم وتعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها واثرائها للثقافة العالمية، ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم، بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب.