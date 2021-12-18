أمانة الجوف تزيّن جلسات الساحات العامة بلوحات الخط العربي

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شارك النادي التطوعي لأمانة منطقة الجوف في تفعيل اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر في كل عام، من خلال تزيين الجلسات والكراسي بلوحات الخط العربي، لإبراز هذه المناسبة وتعزيز ثقافة العناية باللغة وإبراز جماليات الخط العربي.

ونفَّذ النادي المبادرة بمشاركة فنانة تشكيلية متخصصة في رسم لوحات الخط العربي، إلى جانب عدد من المتطوعين في النادي.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن المبادرة تأتي انطلاقا من أهمية العناية باللغة والخط العربي، وفي إطار إسهامات النادي المجتمعية ومشاركاته في الفعاليات والمناسبات بما يخدم مختلف فئات المجتمع و يستثمر طاقات المتطوعين والمتطوعات بالمنطقة.