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يخدم 8 ملايين مسلم كفيف حول العالم

المصحف الإلكتروني.. “مشعل الهرساني” يكشف مميزات ابتكاره لـ المكفوفين ويعلن عن مشروعه القادم (فيديو)

المصحف الإلكتروني.. “مشعل الهرساني” يكشف مميزات ابتكاره لـ المكفوفين ويعلن عن مشروعه القادم (فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1086936

قال مشعل الهرساني، صاحب ابتكار المصحف الإلكتروني، والذي تم تدشينه من قبل شؤون الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي، إن فكرة ابتكاره بدأت في عام 2018 عندما التقى بشخص كفيف، وطلب منه أن يحضر كتاب الله ليقرأ فيه.

6 مجلدات!

وتابع في تصريحات لـ “الإخبارية” أنه حاول أن يجد “المصحف” الذي يطلبه منه الكفيف، إلا أنه فوجئ بكونه مكونا من 6 مجلدات، مؤكدًا أنه وجه سؤالًا للرجل لماذا لا تقرأ في كتاب أصغر من هذا؛ وكانت الإجابة بأنه لا يوجد مصحفا مكتوبا بطريقة “برايل” إلا بهذه الطريقة، ومن هنا أخذ يفكر كيف يساعد كل كفيف مسلم على قراءة كتاب الله بطريقة مسيرة وسهلة.

تكلفة باهظة

وتابع مشعل الهرساني، أن الشخص الكفيف الذي التقاه، أكد له أن أغلب الأجهزة التي تساعدهم على القراءة تكلفتها لا تقل عن 30 ألف ريال، الأمر الذي عزز فكرة ابتكار “المصحف الإلكتروني” في النهاية.

مميزات المصحف الإلكتروني

وحول أبرز مميزات المصحف الإلكتروني، قال مشعل الهرساني، إن المسلم الكفيف يمكن أن يصل إلى الصفحات والسور في ثوانٍ، كما أن صفحاته متوافقة تمامًا مع مصحف المبصرين، على عكس المجلدات المكتوبة بطريقة برايل.

تدشين المصحف الإلكتروني

أضاف “الهرساني” في تصريحاته أن يوم إعلان تدشين “المصحف الإلكتروني” من أهم أيام حياته، مؤكدًا أنه هدفه مساعدة كل مسلم كفيف على وجه الأرض، معلنا أن “التفسير” خطته القادمة.

ولفت إلى أنه يسعى لنشر أكبر عدد من نسخ المصحف الإلكتروني، مشيرا إلى أن عدد المكفوفين المسلمين حول العالم 8 ملايين، في المملكة وحدها 150 ألف كفيف مسلم.

ودشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين، الذي يمكنهم من قراءة القرآن الكريم وتدبره بيسر وسهوله، بلغة “برايل”.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يعلق

وفي تعليقه على هذا الابتكار، قال معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الجهاز يشجع المكفوفين، على قراءة القرآن الكريم وتوطيد علاقتهم به، لافتاً النظر إلى أن مثل هذا المشروع يسهل على الكفيف قراءة القرآن الكريم وتدبره خاصة وأنه يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيًا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، من خلال تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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