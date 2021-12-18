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نائب أمير مكة يرفع شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق مشروع “وسط جدة”

نائب أمير مكة يرفع شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق مشروع “وسط جدة”
https://almnatiq.net/?p=1086945
المناطق_جدة

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان شكره وتقديره للقيادة على الإعلان عن المُخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع “وسط جدة” (“نيو جدة داون تاون” سابقاً) .

وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” يُسعدني ويُشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير نظير إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة، والذي سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة لتكون محافظة جدة واجهة عالمية جاذبة تُسهم في تعزيز مكانتها على كافة الأصعدة وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) والتي تعكس مستوى الإنجاز والنماء والازدهار في عهدكم الميمون وبمتابعة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد -يحفظه الله- سائلاً المولى عز وجل أن يحفظكم وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره.

ورفع الأمير بدر بن سلطان برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير، جاء فيها ” يُسعدني ويُشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير نظير إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة، والتي ستكون واجهة عالمية جاذبة تسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية الأمر الذي ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) إضافة إلى ما يوفره المشروع من بيئة محفزة تعكس الوجه الحضاري للمملكة وما وصلت اليه من تقدم وازدهار وذلك بفضل الله ثم بفضل جهود سموكم الكريم في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.

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