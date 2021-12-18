أمير مكة المكرمة يرفع شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق مشروع «وسط جدة»

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رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة عامة وعن أهالي محافظة جدة على وجه الخصوص شكره وعرفانه للقيادة على الإعلان عن المُخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع “وسط جدة” (“نيو جدة داون تاون” سابقاً) .

وقال في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” يسعدني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان على إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة ومكوناته والتي ستحقق -بمشيئة الله- المزيد من التطور والرقي بأحدث الطرق العصرية والحضارية، ولمدينة جدة نهضة اقتصادية متنوعة تعكس مستوى الإنجاز والنماء والازدهار في عهدكم الميمون تحقيقًا لرؤية ۲۰۳۰ ، وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد يحفظه الله” .

وختم سموه حديثه بالقول” أسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويسدد جهودكم وأن يبارك فيما تقدمونه، حفظكم الله للوطن والمواطن”

وقال أمير منطقة مكة المكرمة في برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير ” يسعدني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان على إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة وما سيحققه ذلك من صناعة وجهة عالمية في قلب جدة باستثمارات داخلية وخارجية ستسهم في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية ، ولها الأثر المباشر على جودة الخدمات لزوار وأهالي مدينة جدة وذلك بفضل الله ثم بفضل جهود سموكم الكريم لتحقيق ( رؤية ۲۰۳۰ ) في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله “