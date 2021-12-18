رغم التعثر.. تشيلسي يعادل رقمه القياسي التاريخي

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سجل ماسون مونت، متوسط ميدان تشيلسي، هدف فريقه الوحيد، في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام ضيفه إيفرتون (1-1)، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز مونت الهدف في الدقيقة (70)، بعدما تلقى بينية من ريس جيميس، مسددًا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أصبح مونت بعمر 22 عامًا و340 يومًا، أصغر لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية للبلوز في البريميرليج.

كما تفادى تشيلسي الهزيمة في آخر 27 مباراة، خاضها في البريميرليج على ملعبه أمام إيفرتون (15 انتصارا – 12 تعادلا).

وعادل الفريق اللندني بذلك أطول سلسلة متتالية من المباريات في الدوري على ملعبه، دون خسارة أمام فريق بعينه، بعدما تفادى الهزيمة في 27 مباراة متتالية أيضا أمام توتنهام هوتسبير، خلال الفترة بين عامي 1990 و2016.