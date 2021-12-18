الفحص يؤكد سلامة جوارديولا من كورونا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اختبار كوفيد-19 الذي خضع له بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي جاء سلبيا وذلك بعد أن دفعت نتيجة غير حاسمة في وقت سابق، الجمعة، النادي إلى إلغاء المؤتمر الصحفي قبل مباراته خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع.