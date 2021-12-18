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اتحاد ألعاب القوى ينفذ برنامج “نجري معاً” بتبوك

اتحاد ألعاب القوى ينفذ برنامج “نجري معاً” بتبوك
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المناطق_واس

نفذ الاتحاد السعودي لألعاب القوى بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمنطقة تبوك اليوم، فعاليات برنامج ” نجري معا “، وذلك على مضمار ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بمدينة تبوك.

وشهدت الفعاليات مشاركة أكثر من ٥٠٠ متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية من أبناء المنطقة في المسابقة التي تعد الأولى بالمنطقة.

وثمن عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوي الدكتور عبدالإله الصلوي جهود فرع وزارة الرياضة بالمنطقة في تسخير جميع الإمكانات والكوادر البشرية، للمساهمة في إنجاح الفعالية.

وفي ختام الفعالية كرم مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم العطوي الفائزين والفائزات بالمراكز الأول.

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