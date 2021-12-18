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منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد”: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

“الأرصاد”: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
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المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئين الشمالي والاوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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