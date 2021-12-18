إذا كنت تعاني من الصداع النصفي إليك هذه النصائح

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الصداع النصفي واحد من أكثر أنواع الصداع انتشارا. أسبابه عديدة، فبرد الشتاء قد يكون مسببا له وحتى الطقس الجميل ودفء الربيع يمكن أن يسببه. ولتجنب هذا الصداع وآلامه ليس من الضروري تناول الأدوية وإنما هناك طرق أخرى لمعالجته.

قلة النوم أو الجفاف قد يسببان الصداع النصفي (الشقيقة) ولكن تغير الطقس السريع أيضاوخاصة في فصلي الربيع والخريف يسبب هذا النوع من الصداع. ويشكو كثيرون من الصداع حين تهب رياح دافئة، وتغير درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي والأشعة فوق البنفسجية، يفسر سبب تأثير الطقس علينا.الصداع النصفي، مكن التغلب عليه بدون أدوية من خلال اتباع النصائح السبع التالية التي أشار إليها موقع “بونته” الألماني:

1- تناول الطعام بانتظام وتجنب الأطعمة الدسمة والحلويات والخبز.

2- معالجة آلام الفك والأسنان التي يمكن أن تسبب صداعا نصفيا.

3- الاعتدال في النوم، إذ ينصح بتجنب النوم لفترة طويلة أو قصيرة.

4- الأوكسجين أيضا يساعد في التغلب على الصداع النصفي وتجنب آلامه، لذا يمكن التنزه أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

5- تدليك وتدفئة الرقبة، فتقلص عضلاتها يمكن أيضا أن تكون أحد أسباب الصداع النصفي.

6- شرب فنجان قهوة، فهي تساعد على تدفق الدم في الدماغ.

7- شرب السوائل وخاصة الماء، ولكن احذر شرب الكحول الذي يمكن أن يسبب الصداع عوض التخلص والوقاية منه.