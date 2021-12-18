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اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تنشر ٣ بحوث بمجلات دولية عن العبث

اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تنشر ٣ بحوث بمجلات دولية عن العبث

أبرز المواد

اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تنشر ٣ بحوث بمجلات دولية عن العبث

اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تنشر ٣ بحوث بمجلات دولية عن العبث
https://almnatiq.net/?p=1087012
المناطق_واس

نشر فريق من اللجنة الطبية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ثلاثة بحوث بمجلات دولية مفهرسة ومحكمة خلال عام ٢٠٢١ عن آفة العبث في الإبل وطرق كشفها بمختلف الطرق الإكلينيكية والمختبرية.

ويتكون الفريق من: مدير المستشفى البيطري الجامعي بجامعة القصيم الدكتور عبدالله الحواس وأستاذ الطب العيادي والتحاليل المختبرية بقسم الطب البيطري في كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم الدكتور محمد ثروت ، والطبيب البيطري الدكتور ياسر البطي ، وفني مختبر أحمد الضبيعي.

واشتملت الطرق الإكلينيكية والمختبرية على استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية في تحديد صورة النسيج الطبيعي للشفاه في الإبل، والصورة غير الطبيعية للشفاه المحقونة بالمواد المالئة والشفاه الممطوطة، واستخدام جهاز الكاميرا الحرارية في تحديد صورة الشفاه الطبيعية في الإبل والصورة غير الطبيعية للشفاه المحقونة بالمواد المالئة والشفاه الممطوطة، والقيم الطبيعية لهرمون الذكورة وهرمون النمو في الإبل وعلاقة تلك الهرمونات بالعبث في الإبل.

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