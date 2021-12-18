بطل مسلسل “رشاش” محمد القس يحصل على الجنسية السعودية

بطل مسلسل “رشاش” محمد القس يحصل على الجنسية السعودية

أبرز المواد
بايرن ميونخ يقسو على فولفسبورغ برباعية في الدوري الألماني

بايرن ميونخ يقسو على فولفسبورغ برباعية في الدوري الألماني

أبرز المواد
“فلكية جدة” ترصد ظهور أصغر بدر عام 2021 بسماء الوطن العربي

“فلكية جدة” ترصد ظهور أصغر بدر عام 2021 بسماء الوطن العربي

علوم وتكنولوجيا
الأردن يعلن استخدام أجهزة فحص جديدة تكشف متحور “أوميكرون”

الأردن يعلن استخدام أجهزة فحص جديدة تكشف متحور “أوميكرون”

أبرز المواد

الأردن يعلن استخدام أجهزة فحص جديدة تكشف متحور “أوميكرون”

الأردن يعلن استخدام أجهزة فحص جديدة تكشف متحور “أوميكرون”
https://almnatiq.net/?p=1087015
المناطق_وكالات

أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري أن المملكة ستستخدم أجهزة فحص جديدة في المطار يمكنها كشف متحور “أوميكرون” واستثناء المتحورات الأخرى، قبل اللجوء إلى فحص التسلسل الجيني.

وقال في مقابلة مع “التلفزيون الأردني”، إن “الأردن اكتشف 7 حالات ثبتت إصابتها بـ”أوميكرون”، وأن جميع الحالات التي جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة فحص سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية”.

وأضاف: “أوميكرون” سيصبح النسخة السائدة من فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن “سرعة انتشاره 3 أضعاف سرعة انتشار المتحورات الأخرى، والمؤشرات تقول إن أعراضه أقل حدة وفق الدراسات”.

ودعا الهواري المواطنين إلى الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وقال: “المصاب بفيروس كورونا قابليته أعلى للإصابة مرة أخرى، وجسمه لديه قابلية أعلى لاستقبال الفيروس وهنا لا أتحدث مناعيا”.

وذكر أن الإصابة بكورونا “لا تعفي من أخذ اللقاح والإصابة قد توفر بعض الحماية المؤقتة”.

وشدد على “عدم وجود طرح أو تفكير بإغلاقات في الأردن”.

روابط ذات صلة

كم من الوقت تستغرق الجرعة المعززة ضد كورونا لتصبح فعالة؟

كم من الوقت تستغرق الجرعة المعززة ضد كورونا لتصبح فعالة؟
مصر تعلن تسجيل 3 حالات بـ متحور أوميكرون

مصر تعلن تسجيل 3 حالات بـ متحور أوميكرون
رئيس الوزراء الفرنسي: أوميكرون ستصبح المتحورة السائدة في فرنسا اعتبارا من مطلع عام 2022

رئيس الوزراء الفرنسي: أوميكرون ستصبح المتحورة السائدة في فرنسا اعتبارا من مطلع عام 2022

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements