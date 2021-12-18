بطل مسلسل “رشاش” محمد القس يحصل على الجنسية السعودية

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أعلن الفنان والممثل السوري محمد القس بطل مسلسل “رشاش” الذي ظهر فيه بدور الرائد بدر، عن حصوله على الجنسية السعودية.

ونشر القس تغريدة على “تويتر” يوم الجمعة قال فيها: “أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو سيدي الأمير الملهم المجدد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتشريفي وتكريمي بمنحي الجنسية السعودية، معاهدا الله أن أكون في خدمة ديني ومليكي ووطني”.

وتابع: “وإنني بعد حمد الله وشكره أولا وأخيرا، على نعمة السعودية العظمى، فإن حملي لهذه الجنسية العظيمة هو تكليف قبل أن يكون فخرا وتشريفا، أدعو الله أن يعينني على أداء واجبها”.

والفنان محمد القس ممثل سوري من مواليد مدينة حمص عام 1977، عاش في السعودية، وبدأ مشواره الفني هناك من خلال جمعية الفن الثقافي في الرياض، وقدم الكثير من المسرحيات، ثم انضم إلى الدراما التلفزيونية، وقدم العديد من المسلسلات الشهيرة.

كما شارك في خمسة أجزاء من مسلسل “غشمشم” لمدة 5 سنوات حتى 2010، وفي الفترة ما بين 2004-2010 شارك في بطولة المسلسلات التي أنتجتها قناة “إم بي سي”.

وفي مطلع عام 2013 شارك في الفيلم التركي “شبكة العنكبوت” وهو فيلم أكشن ورعب صدر في العام 2014.