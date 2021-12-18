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اكتشاف خلايا في عضلة القلب لم تكن معروفة من قبل

اكتشاف خلايا في عضلة القلب لم تكن معروفة من قبل
https://almnatiq.net/?p=1087028
المناطق_وكالات

أعلن باحثون عن اكتشافهم نوع خلايا جديدة في القلب، والذي يفتح المجال لمعرفة المزيد عن المشاكل الصحية في هذا العضو المهم في الجسم. فما هي هذه الخلايا وما وظيفتها؟

قد يظن البعض أن جسم الإنسان لم يعد لغزا على العلماء، ولكن أثبت باحثون من جامعة نوتردام الأمريكية أن ذلك ممكنا، بعد اكتشافهم نوع خلايا جديدة في القلب.

النتائج التي تم نشرها في مجلة  PLOS BIOLOGY، بتاريخ 18 نوفمبر 2021، تؤكد أنه تم العثور على خلايا في القلب، تشبه الخلية الدبقية التي توجد عادة في الدماغ والحبل الشوكي.

أطلق على هذه الخلايا اسم “نيكزس غليا” بسبب مظهرها الشبيه بالشبكة حول القلب، ويعتقد القائمون على هذه الدراسة أن هذه الخلايا الجديدة قد تحمل المفتاح لكيفية فهمنا لأمراض القلب والعيوب في المستقبل.

تشبه الخلايا المكتشفة حديثا الخلايا النجمية، وهي خلايا متعددة المهام على شكل نجمة، وتنتمي لعائلة الخلايا الدبقية، وتمتلئ أدمغتنا بها، وتلعب دورا حاسما في بناء وصيانة الشبكات العصبية في الدماغ والعمود الفقري، ولكن لا يعتقد أنها تعيش في أي مكان آخر في الجسم.

كما أنه ليس من الواضح لماذا الخلايا النجمية على وجه الخصوص، حاسمة جدا لوظيفة الخلايا العصبية في الدماغ.

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