اختتام فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

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اختتمت اليوم فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عقدت بمدينة شرم الشيخ على مدى خمسة أيام برئاسة مصر ومشاركة وزراء وممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية، والمنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بإجمالي 2200 مشارك.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية رئيس المؤتمر الوزير حسين عبد الشافي ، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية، لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

وقال “عبد الشافي” ، في كلمته بالجلسة الختامية لقد أوضحت جلسات المؤتمر للمجتمع الدولي أن مكافحة الفساد ما تزال على رأس جدول الأعمال السياسي، وأن الدول تجدد وتعزز جهودها الرامية إلى تنفيذ مبادئ الاتفاقية ومعاييرها، حيث أسند المؤتمر لنفسه عدداً من المهام المهمة للمستقبل، وينتظرنا الكثير من العمل، وسيشرفني أن أعمل مع الوفود الموقرة في طريقنا إلى الدورة العاشرة.

وأعلن عبد الشافي في ختام كلمته اعتماد تقرير الدورة التاسعة من المؤتمر، وكذا عشر قرارات، من بينها إعلان شرم الشيخ الذي تقدمت به مصر حول تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والتصدي للأزمات والتعافي منها.

من جانبها أوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات الدكتورة غادة والي ، في كلمتها عن توصل الدول المشاركة إلى توافق بشأن عدة قرارات تدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد خلال الأعوام المقبلة.

وقالت ” والي” إن إعلان شرم الشيخ” بشأن محاربة الفساد في أوقات الأزمات يشدد على ضرورة التعافي من جائحة كورونا بنزاهة، ويساعد الدول على دعم جاهزيتها لمواجهة حالات الطوارئ في المستقبل، موضحة أن متابعة الإعلان السياسي الذي تبنته الأمم المتحدة في جلستها الخاصة ضد الإرهاب سيكون مهما في احترام الالتزامات الواردة به وتفعيلها على أرض الواقع.

وبينت “والي ” أن من ضمن القرارات التي تم اتخاذها يتعلق باستعادة الأموال المنهوبة وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي والتعليم وتمكين الشباب، وكذلك متابعة احترام الالتزامات التي تم قطعها خلال الدورات السابقة للمؤتمر؛ من أجل تعزيز منع الفساد والتعاون فيما بين المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد في الدول الأطراف.

ولفتت الانتباه إلى أنه تم اختيار الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر الدول الأطراف، مؤكدة أن نجاح المؤتمر لم يكن ليتحقق بدون الإسهام الأساسي لكافة الأطراف المعنية التي عملت مع الحكومات من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.