إصابة 5 في حادثة تساقط الواجهة الأمامية للتكسية الخارجية لأحد المطاعم بالخبر

المناطق - الخبر

أصيب 5 حالات منهم 3 نساء ورجل وطفل جميعهم مواطنين بإصابات متفرقة مساء أمس الجمعة في حادثة تساقط الواجهة الأمامية للتكسية الخارجية لأحد المطاعم بمحافظة الخبر.

ووجه صاحب السمو ‫الملكي الأمير سعود بن نايف سمو ⁧‫أمير الشرقية‬⁩ وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان سمو ⁧‫نائب أمير الشرقية‬⁩ بتقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين.

كما وجهة مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب الحربي برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكد من سلامة المبنى الانشائية.

من جانبه قال الدفاع المدني بالشرقية‬⁩ باشر مدني ⁧‫الخبر‬⁩ حادث تساقط جزئي لواجهة محل تجاري، نتج عنه إصابة (5) أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.