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رقم قياسي.. الحضور في «مدل بيست» الرياض يتجاوز 380 ألفًا في يومين

رقم قياسي.. الحضور في «مدل بيست» الرياض يتجاوز 380 ألفًا في يومين
https://almnatiq.net/?p=1087056
المناطق _ متابعات

أعلنت الجهة المنظمة لمهرجان مدل بيست الرياض، تجاوز حضور ثاني أيام المهرجان الذي يعد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط، حاجز 200 ألف زائر، بزيادة 20 ألفًا عن اليوم الأول.

 

واعتبرت الجهة المنظمة للمهرجان، أن زيادة الإقبال مؤشر على حجم الرضا من المهتمين بالموسيقى الإلكترونية وبشغفهم بالعروض المقدمة.

 

ويصل بذلك عدد حضور حفلات مدل بيست الرياض التي تقام على 8 مسارح ضخمة في شمال العاصمة الرياض، إلى 380 ألف زائر في أول يومين من أيام المهرجان الذي يختتم، الأحد المقبل.

 

وسيواصل المهرجان فتح أبوابه للجمهور لحضور الحفلات والوصلات الغنائية والعروض الترفيهية المقامة في الهواء الطلق، اليوم السبت، وغدًا الأحد، اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا ولمدة 12 ساعة متواصلة.

واستضاف المهرجان في اليوم الثاني، الفنانة السورية أصالة، واللبنانية ميريام فارس، اللتين قدمتا عددًا من أبرز أعمالهما الغنائية على طريقة الريمكس، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 

ويستقبل المهرجان زواره من داخل وخارج المملكة بمجموعة واسعة ومتنوعة من العروض الفنية.

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