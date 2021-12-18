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المغرب يعتقل داعشيًا خطط لمشروع إرهابي بالبلاد والانضمام للتنظيم

المغرب يعتقل داعشيًا خطط لمشروع إرهابي بالبلاد والانضمام للتنظيم
https://almnatiq.net/?p=1087065
المناطق _ وكالات

أعلنت السلطات في المغرب، مساء أمس الجمعة، اعتقال شخص موال لتنظيم داعش، خطط للالتحاق بمعسكرات التنظيم خارج البلاد.

وكشفت أن هذا الشخص يبلغ من العمر 24 عاما، وكان ينشط في منطقة سلا الجديدة.

وكشف بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، المكلف بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى أن الشخص الذي تم توقيفه قام بإعداد وتجهيز محتوى رقمي يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، كما خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب، قبل أن يقرر مؤخرا الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة.

وأكد البيان أن إجراءات البحث أثبتت أن المشتبه به قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة، وهو ما أكدته عمليات التفتيش المنجزة التي مكنت من حجز أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، والتي تمت إحالتها على المصالح الأمنية التقنية بغرض إخضاعها للخبرات العلمية الضرورية.

وذكر البيان أن عملية الاعتقال تمت يوم الخميس الماضي، بالتعاون بين المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم توقيف المشتبه فيه وإجهاض مشروعه الإرهابي، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمواجهة مخاطر التطرف العنيف ودرء التهديدات الإرهابية.

وجاء هذا التوقيف تتويجا لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد البيان أن هذه العملية الأمنية تؤكد على أهمية ونجاعة التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، في مجال مكافحة التطرف العنيف وتحييد مخاطر الإرهاب على الصعيد الدولي.

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