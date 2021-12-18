أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 18 ديسمبر 2021

المناطق _ وكالات

تراجعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات السبت 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021، رغم صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

بلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 217.05 ريال (57.84 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 189.92 ريال (50.61 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم السبت في السعودية إلى 162.79 ريال (43.38 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم السبت، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 126.61 ريال (33.74 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت، هبوطا إلى نحو 6750 ريالا (1799 دولار).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم السبت نحو 1519 ريالا (404.86 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات الجمعة، إغلاق الأسبوع المنتهي،بالبورصات العالمية، في طريقها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

ودعم أسعار الذهب، تراجع الدولار، والتركيز إلى مخاطر التضخم بعد تحركات من جانب البنوك المركزية العالمية لسحب حزم التحفيز التي طرحتها لمواجهة جائحة كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.5% إلى 1807.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:40 بتوقيت جرينتش.

في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.6% إلى 1809.70 دولار للأوقية.

وبهذه الأسعار صعد المعدن الأصفر نحو 1.4% هذا الأسبوع.

وزاد الإقبال على الذهب، فيما يتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعدما سجل أدنى مستوى له في أسبوع أمس الخميس، عقب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه سيمهد الطريق لـ 3 زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022.

وقال المحللون، إن الذهب زاد على الرغم من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس، لأن المستثمرين أخذوا في اعتبارهم بالفعل احتمالات زيادة أسعار الفائدة قبل إعلان مجلس الاحتياطي.