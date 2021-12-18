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السديس يُشيد بإطلاق ولي العهد لمشروع وسط جدة: «تطوير لبوابة الحرمين»
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المناطق _ متابعات
أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشروع وسط جدة التطويري.
وأكد السديس أن مدينة جدة لها سمات عديدة محورية فهي مدينة اقتصادية وبوابة للحرمين الشريفين، لذلك حسن الاختيار في جعلها وجهة للمشاريع التنموية التي تساهم في تطوير البنى التحتية في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس مستوى الإنجاز الطموح والنماء والازدهار في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحقيقًا للرؤية المباركة ٢٠٣٠.
كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلق امس الجمعة، المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة، الذي يعد مشروعًا بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا رائدًا.
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