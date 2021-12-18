السديس يُشيد بإطلاق ولي العهد لمشروع وسط جدة: «تطوير لبوابة الحرمين»

المناطق _ متابعات

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشروع وسط جدة التطويري.