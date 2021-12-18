الأرصاد عن طقس السبت: فرصة لهطول الأمطار على 7 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على سبعة مناطق، اليوم السبت.