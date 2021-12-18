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الأرصاد عن طقس السبت: فرصة لهطول الأمطار على 7 مناطق

الأرصاد عن طقس السبت: فرصة لهطول الأمطار على 7 مناطق
https://almnatiq.net/?p=1087077
المناطق _ متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على سبعة مناطق، اليوم السبت.

وأوضح مركز الأرصاد، أنَّ الحالة الممطرة تشمل أجزاءً من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين يستمرّ تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنَّ السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضح مركز الأرصاد أنها شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فحركة الرياح السطحية جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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