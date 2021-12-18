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حريق أوساكا اليابانية: مريض نفسي أشعل النار وقتل 24 شخصاً 18 ديسمبر 2021

حريق أوساكا اليابانية: مريض نفسي أشعل النار وقتل 24 شخصاً 18 ديسمبر 2021
https://almnatiq.net/?p=1087101
المناطق _ وكالات

ذكرت وسائل إعلام محلية أن حريقاً أودى بحياة 24 شخصاً في مدينة أوساكا اليابانية، أمس الجمعة، يعتقد أن مريضاً بأحد المراكز الطبية قد أضرمه.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن مصادر الشرطة قولها اليوم السبت، إن الشرطة تشتبه في أن يكون رجل (61 عاماً) قد أضرم الحريق.

وكان الرجل، الذي يعتقد أن حالته خطيرة، من بين 27 ضحية، تم نقلهم إلى المستشفى، بعد أن دمر الحريق عيادة بالطابق الرابع من المبنى.

وذكر شهود عيان بالعيادة أن المشتبه به ربما سكب سائلا من كيس ثم اشعل النار به.

وذكرت وكالة “كيودو” أن الشرطة تحقق في الحادث.

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