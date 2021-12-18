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العثور على أول “دودة” بألف قدم في أستراليا

العثور على أول “دودة” بألف قدم في أستراليا
https://almnatiq.net/?p=1087104
المناطق _ وكالات

عثر علماء في أستراليا على كائن يمتلك أكبر عدد من الأرجل بين الكائنات، وأطلقوا عليه اسم «الدودة الألفية» ويعيش تحت

سطح الأرض.

وكشف العلماء أنّ الدودة الألفية تشبه الخيط وهي شاحبة اللون ولديها أكثر من 1300 رجل، وتعيش في أعماق الأرض، وفقا

لـ«وكالة الأنباء الألمانية»,

وتم العثور على الكائن ذي الألف رجل ويعرف علميًا باسم «ايوميليبس بيرسيفون»، على عمق حوالي 60 مترًا تحت سطح

الأرض، خلال التنقيب على المعادن بولاية أستراليا الغربية.

 

وأوضح العلماء الأستراليون في مقالة علمية نشرت في مجلة «جورنال ساينتيفيك ريبورت» أنَّ الكائن المكتشف بالغ الصغر حيث

يبلغ عرضه (0.95) ملليمتر وطوله (95.7) ملليمتر، ولديه 330 فصًا ورأسًا مخروطي الشكل، مع قرن استشعار ومنقار للحصول

على طعامه.

 

ويتحرك جسم الكائن عن طريق دفع أرجله الكثيرة، التي تتيح له فتح الشقوق في الأرض للتنقل كما يريد.

 

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