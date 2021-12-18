العثور على أول “دودة” بألف قدم في أستراليا

المناطق _ وكالات

عثر علماء في أستراليا على كائن يمتلك أكبر عدد من الأرجل بين الكائنات، وأطلقوا عليه اسم «الدودة الألفية» ويعيش تحت

سطح الأرض.