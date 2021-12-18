الأخضر يتغلب على المغرب ومصر تتجاوز البحرين في انطلاق البطولة الدولية لكرة اليد

المناطق _ متابعات

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشاركته في بطولة السعودية الدولية الودية بالفوز على المنتخب المغربي بنتيجة (35-

21) في اللقاء الأول الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف أمس الجمعة في أول أيام البطولة.

وأنهى أخضر اليد الشوط الأول بفارق كبير بنتيجة (16-7)، حيث عمد المدرب الفرنسي ديديه دينارت إلى مشاركة عدد كبير من

اللاعبين بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والاستفادة من المشاركة في البطولة قبل المواجهتين المقبلتين أمام منتخبي

البحرين ومصر على التوالي.

وفي اللقاء الثاني الذي أقيم على نفس الصالة، تغلب منتخب مصر على منافسه منتخب البحرين بنتيجة (30-29) في الثواني

الأخيرة، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم مصر (16-13) في لقاء شهد تفاعلاً كبيراً من الجماهير المصرية.

وتتواصل منافسات البطولة غدا الأحد بلقاء يجمع بين المنتخب السعودي بمنتخب البحرين، فيما يلتقي المنتخب المصري بنظيره

المغربي في اللقاء الثاني .