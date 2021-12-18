إطلاق فعاليات حملة “مكارم الأخلاق” بمحافظة الحناكية

المناطق - الحناكية

أطلق محافظ الحناكية فهد المشرافي أعمال حملة “مكارم الأخلاق” ، بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ عايش الحربي .

وتشتمل الحملة على العديد من البرامج التوعوية لتعزيز القيم الإسلامية ونشر الفضيلة وبيان الأخلاق الحسنة والصفات الخلقية

الحميدة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح والتحذير من الأخلاق السيئة بما ورد في

كتاب الله والسنة النبوية ، وإبراز جهود المملكة من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية

والشاشات الإلكترونية في الأسواق والميادين العامة .